¡La tenía escondida!: Filtran nuevos videos de Piqué con otra mujer mientras estaba con Shakira

Tras anunciar su separación en medio de los rumores de una infidelidad de Piqué a Shakira, se reveló un video en el que se ve al futbolista con otra mujer en el tiempo que mantenía su relación con la cantante.

En el programa «El Gordo y La Flaca» se expuso el vídeo dónde se ve a el futbolista con la misma mujer rubia con la que se le ha involucrado varias veces.

Ahora, los rumores comienzan a tomar fuerza luego de ser captado en una fiesta en Estocolmo con una mujer rubia y unos nuevos videos muy acaramelados.

«Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino que ya habrían acudido al mismo restaurante entre seis y siete veces. … Por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos», explicaron.

Nuevo video de Piqué con la mujer con la que le fue infiel a Shakira.

Al parecer, las imágenes datan de febrero, fecha en la que Shakira le dedicaba unas palabras de amor en sus redes sociales.

