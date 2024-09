VIDEO: Pipe Bueno y Luisa W le dicen adiós a Colombia

Pipe Bueno y Luisa W le dicen adiós a Colombia porque se establecerán en otro país buscando proyectarse internacionalmente.

En su visita al programa «Día a Día» Pipe Bueno, confirmó lo que se especulaba en redes sociales. «Yo Me Llamo» perdería a uno de los Jurados más queridos en el 2024 porque se iría del país. Y era cierto ya que el cantante está listo para radicarse en México junto con su Luisa W, buscando una proyección de su carrera donde su música tiene todas las de ganar. En sus propias palabras: “si queremos jugar en las ligas mexicanas, por así decirlo, yo creo que definitivamente la mejor opción es irnos”. Sus negocios seguirá aquí y estará viniendo cada vez que se requiera su presencia. Aclarando que «seguirá teniendo shows normales para seguir compartiendo su música«. En cuanto a su esposa para ella es una oportunidad que le puede abrir puertas y sus hijos aprenderán más de otra cultura a medida que irán creciendo. Pipe sabe que se le extrañará no solo en «Yo Me Llamo» y por este motivo su despedida será especial.

PIPE BUENO CONFIRMA QUE SE VA DE COLOMBIA

