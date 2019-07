VIDEO: Petro volvió a llegar tarde a una entrevista con Vicky Dávila y se ‘agarró’ con ella en redes

Este miércoles Vicky Dávila y Gustavo Petro tuvieron un nuevo ‘encontronazo’ después de que el senador llegara tarde a una entrevista que la periodista decidió cancelar al aire mientras transmitía en W Radio.

Después del medio día, Dávila planteó que Petro no había llegado y resaltando que no se iba a poner con una situación ‘maluca que no tiene presentación’, planteando que no lo entrevistaría. Momento después, la periodista reveló que el pasado martes también incumplió con la cita y en micrófonos le dijo “que no venga”.

“Sea serio senador Gustavo Petro. Usted no llegó a tiempo. Ayer también me tocó cambiar de programa faltando cinco minutos para las 12. Diga la verdad, usted es un incumplido, un señor irrespetuoso, usted cree que los oyentes lo tienen que esperar como a un rey. Así no es”, publicó Dávila en sus redes sociales.

Por su parte el senador aseguró que le cerraron los micrófonos cuando iba al programa. “Señora Vicky, antes de ayer usted cambio el programa que tenía conmigo por pasar lo de Hidroituango y yo a pesar de estar en su edificio acepte y me fui”, aseguró Petro.

