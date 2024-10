El peso de sus canciones y letras hacen que Peso Pluma no sea querido en Viña del Mar 2024 según concejal.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

René Luis Escobar, concejal de Viña del Mar pide directamente que se cancele el contrato de presentación de Peso Pluma en el Festival de la Canción 2024. Todo lo que pide es que su planteamiento, por ser el mayor exponente de la narco cultura en la música y videos de artista con apología abierta a los jóvenes». La idea es que al escuchar uno de sus temas, se está legitimando esa cultura. Ahora el lío es para la alcaldesa de Viña del Mar que autorizó la parilla de presentaciones. Cuentan que explicó y ella al parecer dijo que era razonable lo que se expone para cancelar la presentación. Así que su decisión estará ligada a TVE que al ser un canal público, revisarán la petición. Escobar «afirmó que Peso Pluma es patrocinado por narcos» y los medios, apoyan por varias investigaciones desde México.

Comunicado contra presentación de Peso Pluma en Viña del Mar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mix 89.9 Medellín (@mix89.9)

No es censura es una reflexión social en Viña del Mar

El contrato está firmado para presentarse en la «Quinta Vergara» y se desconoce el valor. «Vale la pena que no venga y se le pague para que no se presente» dice René. Corridos tumbaos y sub génerico bélico que promueve artistas en sus carreras, de acuerdo a un articulo en el que se basó el concejal determinan que hay dinero calientes. «PRC» y «El Gavilán» temas de artista tienen referencias a las drogas y tráfico como «bien forrados los paquetes van .. soy del Chapo Guzman«. Calientan el ambiente para Peso Pluma no se presente. En ningún momento se desconoce su talento y premios, solo que esta vez es dejar un precedente por la juventud. Que curiosamente agotaron las entradas en tiempo record para verlo.



Un estudio mexicano habla que el 77% de los temas de Peso Pluma «hablan del consumo de droga o venta de drogas». Algo que no le ayuda es una amenaza de cancelación en Tijuana por parte de un cartel al casi decirle que si tiene vínculos con ellos.

Los Medios Chilenos apoyan que no se presente



Lee más noticias del entretenimiento.