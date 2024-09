En un emotivo suceso ocurrido en Villa de Leyva, Boyacá, un perrito mostró una lealtad conmovedora al correr detrás de una ambulancia en la que viajaba su dueño. La escena fue captada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una ola de simpatía entre los usuarios.

El hecho tuvo lugar cuando el cuidador del can era trasladado hacia Tunja para un procedimiento médico. Al notar la desesperación del perrito intentando seguir a la ambulancia, los paramédicos decidieron detenerse momentáneamente para permitir que el can subiera a bordo, garantizando así que no estuviera separado de su dueño en un momento tan crucial.

Le puede interesar: Estado de salud de los heridos tras los atentados con explosivos en Kennedy, Bogotá

La acción de los paramédicos ha sido ampliamente elogiada por su sensibilidad y empatía, destacando la importancia de la conexión entre los seres humanos y sus mascotas. Este gesto de humanidad subraya el impacto positivo que pueden tener pequeños actos de consideración en momentos de crisis. El perrito, al final, pudo estar al lado de su humano, demostrando una vez más la inquebrantable lealtad que los animales tienen hacia sus seres queridos.