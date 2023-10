VIDEO: Patrullera denunció acoso sexual y laboral en estación de Policía en Cereté

in

Luego de pedir su retiro de la Policía, la patrullera Daniella de La Ossa denunció en redes sociales la situación que había expuesto ante los entes de control por presunto acoso laboral y sexual en su contra.

Asegura que han sido reiterativas las situaciones a las que la ha sometido el comandante de Distrito y de la estación en Cereté (Córdoba), adscrito a la Policía Metropolitana de Montería.

«Quiero dejar claro que ya yo pedí mi baja, pedí mi retiro, porque no quiero trabajar más en la Policía a raíz de todos los acosos y las vivencias que tuve que pasar. Luego de colocar la denuncia ante la Procuraduría por acoso sexual y laboral, me encuentro con actitudes horribles, discriminación, rechazo e indiferencia», contó la patrullera.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

De la Ossa dijo que por no acceder a las pretensiones del alto oficial, ha tenido que lidiar con que le nieguen permisos y la excluyan de las actividades de la institución.

“Se les hizo fácil decir ‘montesela, hagan lo que se les dé la gana con ella’. (…) cuando llegué de la Procuraduría, se me acercó una auxiliar y me dijo que les prohibieron hablarme. Además no puedo usar el baño de las instalaciones para hacer mis necesidades”, cuenta.

En el video, la patrullera menciona nombres propios de los uniformados que la acosan y los atropellos que ha vivido todo este tiempo.

La denuncia, también fue interpuesta por la víctima, ante la Inspección General de la Policía y la Procuraduría General de la Nación.

Para más noticias de Colombia.