[Video] «¿Puedo pagar el descorche?», Paisa llevó el maíz y hasta el aceite al cine para no pagar por las crispetas

Un video publicado en Tik Tok, además de viralizarse, ha sacado un sin fin de risas, en el video, se escucha a un hombre que va al cine pero llevaba sus propios ingredientes para preparar las crispetas.

En la grabación, el hombre se acerca a los empleados y les dice, «me parece muy caro entonces yo traje… haber si puedo pagar el descorche, vea le traje hasta el aceite también, me dice cuanto es el descorche, es en serio, es que me parece muy caro».

Las risas contagian de inmediato a los empleados que alcanzaron a escucharlo y otros ciudadanos que hacían también la fila para comprar, pero las carcajadas no hicieron que él olvidara su petición, es más insistió, «de buenas, no me alcanza, pagué las boletas y me salió muy caro entonces voy a pagar el descorche».

El video que fue compartido en Tik Tok, rápidamente se viralizó y por su puesto los comentarios no se hicieron esperar, «lo que todos queremos hacer y no nos atrevemos», «qué buena actitud la de todos, se gozaron la situación», «tenía que llevar la olla también», «el video del día», «este ‘man’ la sacó del estadio», por más personas así, que alegren el día», «es verdad, eso es más caro».

La grabación de 50 segundos ya supera las 32 millones de reacciones.

