VIDEO. ¡Pa mamá que está en el cielo!: Conmovedora entrevista de Carlos Bacca tras el título

Conmovedora entrevista de Carlos Bacca tras el título obtenido luego de enfrentar al Deportivo Independiente Medellín.

En entrevista con Sheyla García, el atacante juniorista, goleador de la Liga BetPlay II-2023 con 18 tantos hizo llorar a muchos luego de su entrevista.

Carlos Bacca, a quien muchos ya habían desahuciado, habló de los duros momentos que ha vivido, no solo como futbolista sino también como jugador.

El 1 de junio, en la clínica General del Norte de Barranquilla, murió Eloísa Ahumada, la mamá del delantero que ahora conmueve con su sentida dedicatoria.

Conmovedora entrevista de Carlos Bacca

Luego de terminado el partido entre el DIM y el Junior de Barranquilla, Carlos Bacca accedió a ser entrevistado por Sheyla García para Win Sports.

Sin empezar a hablar, el jugador ya estaba estallado en llanto. “He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado”, dijo Bacca.

En medio del diálogo contó que “nadie sabe lo que he vivido, me he venido acá porque he perdido a mi madre y me vine un poco tarde porque ella me quería ver jugar”, se lamentó.

El delantero juniorista agregó que “se que en el cielo está contenta, esto es por ti mi vieja, te amo”, dijo el jugador, mientras Sheyla, la periodista, también lloraba conmovida por la historia.

El juniorista indicó que “mi madre siempre me decía que quería verme en Junior goleador y campeón”, y ambos deseos se los pudo cumplir.

Finalmente el atacante entregó un dato impactante, esta fue la primera vez que Bacca derramó lágrimas por su mamá. “Hoy es el primer día que lloro por ella”, concluyó.

☀☕”Vine tarde, pero sé que en el cielo está contenta, esto es por ti mi vieja te amo” Carlos Bacca, delantero de Junior. #PrimerToque pic.twitter.com/OnfQgNuEhk — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

“Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

