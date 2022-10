El cantante Juan Duque habló sobre la relación que tiene con la actriz Lina Tejeiro, quien se encuentra en un nuevo proyecto. Al parecer, el poco tiempo que se han estado dedicando ha afectado la relación entre los famosos.

Recientemente, Lina Tejeiro sacó a la luz pública su relación amorosa, con el artista antioqueño, Juan Duque. La pareja ha publicado fotos y videos en los que se les ve muy felices, pero en los últimos días han estado separados debido a sus apretadas agendas.

Juan Duque reveló los dramáticos problemas que atraviesa con Lina Tejeiro

En una entrevista en el programa del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’, el cantante contó que la distancia les está afectando, ya que él vive en Medellín y Tejeiro en Bogotá.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, explicó Duque.