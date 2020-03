VIDEO: ¡No te quedes sin moverte!, la divertida rutina de ejercicio de Rigoberto Urán con un trapero

En medio de la cuarentena nacional por el coronavirus, el ciclista antioqueño ha hecho un gracioso video sobre una rutina de ejercicio en la cual utilizó un trapero y un balde con agua, Rigoberto Urán hizo diferentes actividades que se pueden hacer desde casa.

“Para hoy, tenemos una rutina muy importante. Ya que no podemos ni ir al gimnasio ni montar bicicleta, vamos a trabajar en casa. Alguna gente se queja porque no tiene los implementos, pero no importa. Estos los pueden hacer la mamá, el hijo, la abuelita, el que sea. Vea lo que necesitamos”, expresó ‘Rigo’.

El ciclista dice que la “trapeada es importante para montar bien en bicicleta y de paso esto sirve para que la casa quede limpia y eliminar el virus. En estos días les diré qué otros ejercicios pueden hacer”.

El video ya cuenta con más de 212.000 reproducciones y cientos de mensajes en lo que le dicen: “eres lo máximo”, “eres un crack, realmente lo que mejor tienes es ese espíritu de estar bien con lo que la vida nos presenta”, “eres único parcero”, entre otros.