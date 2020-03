VIDEO: “No sea irrespetuoso”, durante los protocolos un hombre le tosió en la cara a empleada de aerolínea en El Dorado

En video quedó un bochornoso momento en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, un hombre le tosió en plena revisión a una funcionaria que estaba cumpliendo los protocolos establecidos para evitar el contagio del coronavirus.

La mujer que estaba vestida como una enfermera estaba en la entrada del pasillo para abordar el avión, la funcionaria saluda a cada pasajero antes de tomar el vuelo comercial, pero el hombre le responde el saludo tosiéndole en el rostro y sale huyendo a tomar su vuelo.

Cuando la gente ve la grosería del hombre piden que no lo dejen abordar, en el video se escucha que una de las funcionarias dice: “señor no sea irrespetuoso, ¿qué le pasa? No lo dejen abordar”. Se desconoce si el hombre pudo abordar su vuelo o si estaba enfermo.