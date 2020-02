VIDEO: No quedaron contentos con la versión de ‘Juanpis’ tras copiar tal cual la vergonzosa escena de la mujer xenofóbica

Para muchos de los seguidores del personaje de ‘Juanpis’, interpretado por Alejandro Riaño quien trata de hacer parodias de la realidad, tuvo diversos comentarios tras hacer la versión a su estilo del video que fue tendencia en redes sociales, donde se veía que una mujer no pudo contener su xenofobia ante varios venezolanos.

Para muchos lo triste es que ‘Juanpis’ lo hizo tan real y parecido a la mujer, estuvo en la misma calle de Bogotá, que ni le cambio el dialecto ni agregó una sola palabra a los insultos que ella le expresó a los extranjeros.

Entre los comentarios del video se pueden leer como lo aplaudían: “gracias por desenmascarar, la falsa educación y cultura”, “muy buena representación de la querida señora esa” y “tan bien lo hizo que creen que fue él y no que es una simple parodia”.

Pero muchos le manifestaron que lo hizo tan parecido que no causo nada de gracias,”solo repite lo mismo que la vieja dice. Sinceramente no veo que haga algo que sea gracioso”, otros internautas agregaron: “yo no sé si mi sentido del humor está atrofiado, pero en este video no veo nada gracioso”.

El video en el que se ve a Riaño haciendo el personaje de la mujer xenofóbica tuvo como resultado una cantidad de mensajes que expresaban que ese tipo de cosas le quita gravedad y popularizaba la conducta tan grave que tuvo la mujer con los extranjeros. Muchos de los que vieron el clip quedaron desilusionados por el poco aporte del personaje a la situación.