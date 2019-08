VIDEO: No, que Pautips no se va de YouTube, ¡que se iba era de Los Ángeles!

Al parecer Pautips no tenía clara la relevancia que podía tener el video que publicó el pasado 25 de agosto anunciando que se retiraba de YouTube para tratar sus enfermedades mentales y salió en Instagram diciendo que los medios habían malinterpretado y sacado de contexto el video. Pero espere, que sí se fue de la red social de videos temporalmente.

El video que generó todo el revuelo fue el que se publicó hace dos días en el canal oficial de la youtuber llamado “Adiós”, donde Paula expresó que se despedía de varias cosas, la primera del apartamento en Los Ángeles donde vivía con el también youtuber Sebastián Villalobos y la segunda de su trabajo en las redes sociales dando tips de belleza y vida saludables, pues después de un descubrimiento espiritual ha decidido dejar eso a un lado y enfocarse en sanar sus trastornos mentales y los asuntos personales que necesita resolver.

Pero después de todo el escándalo Paula usó sus historias de Instagram para decir que los medios dijeron lo que no era y que ella hizo ese video hace dos meses cuando iba a iniciar el tratamiento al que se está sometiendo. También dijo que no se va del todo de YouTube, que su retiro es temporal para que no interfiera con su estado de salud, pero sí seguirá conectada en Instagram.

Aquí el video original del “Adiós”.