VIDEO. ‘No podemos regresar a nuestra casa’, triste relato de la madre Ana María asesinada en México

La muerte de Ana María Serrano, mantiene indignada a los colombianos, el 12 de septiembre se conoció la fatídica muerte de la joven de 18 años presuntamente a manos de su expareja.

Este hecho fue catalogado como feminicidio, por las características de la muerte, el presunto feminicida fue capturado.

Frente a este hecho la madre de Ana María se manifestó con un desgarrador testimonio.

Fue a través de un video publicado en Instagram que se conoció el triste relato.

Inicio diciendo que “Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio, presuntamente, por parte de su exnovio Alan Gil Romero, el pasado 12 de septiembre de 2023, en nuestra casa. Apenas tenía 18 años y una vida entera por delante. Su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo, logró entrar a estudiar Medicina, hace apenas dos meses. Ana María era una niña, en toda la extensión de la palabra: maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Testigos de ellos están las cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla”.

La madre habla del dolor que siente y lo difícil que ha sido comprender lo sucedido .

“Aunque su exnovio se encuentra detenido. Aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa. Y aquellos que estuvimos cerca ese día, tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia». Asegura María Ximena

La familia teme por su seguridad, aunque saben que el presunto homicida está capturado.

