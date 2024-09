La mañana del martes cinco de diciembre, Nicolás Ríos, Jefe del equipo de empalme de Fico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín, entregó un segundo balance de este proceso.

“De manera contundente y clara debo decirle que no estamos tranquilos con la información que estamos recibiendo, no estamos tranquilos con la oportunidad en la que se nos está entregando la información que estamos requiriendo y no estamos tranquilos con la parte de la experiencia y el conocimiento de las personas que hoy están haciendo entrega de la información en las diferentes dependencias”, manifestó Ríos.

A 20 días de haber iniciado el empalme, el equipo de Fico manifiesta que en algunas secretarías, quienes están a cargo llevan dos o tres meses en el puesto y algunos secretarios han renunciado en medio del proceso.

“Nos parece asombroso que haya entidades en donde haya secretarios que cuando llega la comisión de empalme. digan que si quiera llegamos para ellos poder aprender un poco de lo que está pasando en esas secretarías”, expresó.

Nicolás Ríos también hizo referencia a las investigaciones, penales, fiscales y disciplinarias que existen en el Distrito:

“Se trata también de unos temas graves de desadministración, tienen la ciudad tirada. Vemos como esta semana vehículos para la atención de las emergencias, sin SOAT, el internet de los colegios lo cortaron, los salarios en el sector de la salud”, señaló.

Además, reveló que incluso fue cancelada una sesión de empalme en el Hospital General para que no presenciaran una manifestación que se presentó en las afueras de la entidad.

En la rueda de prensa, Ríos se refirió también a irregularidades en el proceso de empalme en EPM y otras entidades descentralizadas, incluso aseguró que el faltante para la ejecución presupuestal que habían anunciado por 2.2 billones de pesos, en la última semana ha aumentado a cerca de 2.8 billones.

