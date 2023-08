VIDEO. ‘No estaban borrachas andaban de ladronas’: Mujeres fingen estar pasadas de tragos para robar a un hombre

En un video que circula por las redes sociales se ve el momento en que dos mujeres se menean de lado a lado, en aparente estado de ebriedad

Un hombre al verlas así se acerca parece ser que para ayudarlas .

Mientras el hombre ayuda a una de ella la otra aprovecha para inyectarle algo por la espalda.

El muchacho al sentir el chuzo , trata de levantarse pero cae al piso.

Es ahí donde las mujeres aprovechan para robarle un bolso , un reloj, una cartera y una gorra.

De la billetera sacaron el dinero y todo lo de valor y huyeron del lugar.

Aún se desconoce dónde se grabó el video y si es real, pero lo cierto es que se viralizó y los comentarios en redes sociales son divididos.

Se puede leer que ‘Por eso hay que tener cuidado ya no se sabe si te van asaltar o ayudar’, ‘ El género no define nada, hay mujeres criminales’, ‘ no lo sé rick, y no es que no crea que una mujer sea capaz de hacer eso, pero neta neta si se ve bien falso ese video’.

Más noticias Internacionales.