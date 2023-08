VIDEO. ‘Ni Ricky Ricón’:Un muchacho cumplió los 18 años y sus papás le hicieron un vestido de puros billetes

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se ve lo feliz que está un joven al cumplir sus 18 años.

La fiesta se llevó acabo en una localidad de Argentina.

No solo estaba feliz porque ya cumpliría su mayoría de edad, si no porque sus padres le dieron un traje y no cualquiera.

El vestido estaba hecho de puros billetes de 1000 pesos argentinos, que equivalen, a por lo menos, 12.000 pesos colombianos cada uno.

El clip ya cuenta con miles de comentarios , donde los internautas felicitan a el joven y se asombran de lo sucedido.

Según dicen los lectores, ‘mi papá me regaló 10 pesos cuando cumplí 15’, ‘a mi en mis 18 me dijeron que no tenían plata para la torta y ahora en mi 19 me dijeron lo mismo’, ‘a mi por mis 18 solo me dieron las felicitaciones y nada más’.

