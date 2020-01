VIDEO: “Nada me importa la gente que opina y se mete”, Jessi Uribe las tiró prendidas con sentida dedicatoria, ¿para Paola Jara?

Hace pocas horas por medio de su cuenta de Instagram, el cantante de música popular publicó una sentida dedicatoria, Jessi Uribe grabó la canción de Leonardo Favio titulada ‘Quiero aprender de memoria’ con un sentimiento que causó polémica.

Con nostalgia y rudeza se le vio contando a Jessi Uribe mientras estaba dentro de un vehículo en movimiento, muchos de sus seguidores lo tomaron como un mensaje a la defensiva por lo que andan rumorando con la artista Paola Jara.

Al parecer, ya estará cansado de tanta ‘criticadera’ sobre el supuesto romance que tiene con la también cantante de música popular Paola Jara. Con este escrito acompañó la dedicatoria: “nada me importa la gente que opina y se mete, No me han de entender”.