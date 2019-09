VIDEO: Nacho Vidal se hace prueba casera de VIH y muestra los resultados sin tapujo

En un video muy orgánico tipo selfie, Nacho Vidal fue a una farmacia y compró una prueba “autotest” de VIH para mostrarle al mundo cómo se hace y ratificar que no padece esa enfermedad.

La prueba tiene 99.9% de fiabilidad, tal como le dice la chica que se la vendió y por ello Nacho se la quiso practicar, no sin antes recordar que lo hace para que la gente no hable chismes. “Esta es una de las estupideces que me toca hacer por vosotros hijos de Satán. Muchas gracias”, declaró el actor.

Ya en su casa, Nacho procede a seguir las instrucciones que vienen en la caja del test, que trae todo lo necesario para la prueba. Vidal se pincha el dedo con el artefacto que le dan para ello y luego deposita su sangre en un tubo. “parece como si fuera una prueba de embarazo”, dice el actor porno.

Luego pone el tuvo con su sangre en el soporte y ahí espera a que salga una o dos rayas para ver si está o no infectado con VIH. Después de varios minutos se ve en la prueba que salió solo una raya y así Nacho demostró que no posee el virus, para así acabar con todos los rumores y habladurías, no sin antes insultar a los que han afirmado que él está enfermo y decirles que les va a mandar todo el peso de la ley par que paguen por publicar mentiras.