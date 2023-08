VIDEO: ‘Muy salada’: Mujer cometió un error garrafal en Salinas Naturales y casi muere

in

Las redes sociales se han convertido en una herramienta que permite conocer casos inauditos como el que le ocurrió a una usuaria de TikTok

La mujer a través de su cuenta personal contó lo que había vivido cuando visitó las salinas Grandes de Jujuy, en Argentina y recibió bastantes críticas.

Según cuenta la joven, los guías turísticos recomiendan a los visitantes el uso de un gorro de protección y unos lentes para evitar el rebote del sol, pues puede ser dañino a la vista, además de solo meter un dedo al agua y probar.

Pero la usuaria de TikTok pasó por alto la última advertencia y decidió tomar agua del pozo.

Según dijo la mujer en la descripción ‘el momento exacto en el que casi me muero de un pico de presión’.

Los mensajes que se podían leer en el video eran “Yo cuando fui, me dijeron que no se podía hacer eso. Solo dejan que pongan un dedo nada más para probar y nada más que eso”, ‘Te dicen que la toques, que metas un dedo al agua y la pruebes, pero no que tomes’ ‘El agua está en un CANAL DE SAL ósea”.

