Video. ¡Muy estiludo! Perrito sorprendió por estar vestido de Millonarios

A bordo de un carro, con gafas y la camiseta de ‘Millos’ sorprendió un perrito en las calles de Bogotá.

El video ya se viralizó por el estilo del perro, mientras va asomado a la ventana, paseando orgulloso con su atuendo.

La mascota de raza french poodle conquistó los corazones de los bogotanos, mientras iba muy campante en el carro de sus dueños.

Sin ninguna pena y con orgullo se ve al perrito vestido de la camiseta azul con blanco, botas y gafas azules para complementar.

Incluso, una de hinchas del cuadro Albiazul, denominada Hinchas Millonarios, dejó ver las imágenes y escribió: “Ya me voy para la cancha, ya me voy para el nemesio, a mi no me importa nada, ¡Millonarios! yo te quiero.Hoy juega el embajador en El Campín y ya todos nos alistamos para verlo esta noche en el estadio”.

Ya me voy para la cancha, ya me voy para el nemesio, a mi no me importa nada, ¡Millonarios! yo te quiero Hoy juega el embajador en El Campín y ya todos nos alistamos para verlo esta noche en el estadio. #DaleMillos. pic.twitter.com/LBOHNUcCJl — Hinchas Millonarios (@HinchasdeMillos) August 21, 2023

