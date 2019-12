VIDEO: ¿Muy diferente? Así luce la hermana de James tras cirugía en el rostro

Juana Valentina, hermana del futbolista James Rodríguez, manifestó por medio de su cuenta de Instagram que se sometió a una bichectomía y sorprendió a más de uno con su cambio físico.

Así lo reveló: “cuando dicen que me dan pena mis cachetes. Lo que ellos no saben es que ya me hice la bichectomía”. Es de recordar que hace poco Juana se robó la atención de los espectadores luego de salir en entrevista en un reconocido programa nacional donde lució muy diferente a como se ve en las fotos en sus redes sociales.

Aunque algunos internautas tomaron la publicación en forma sarcástica, algunos no notaron el cambio luego de la presunta cirugía que ella dice haberse hecho. En otro video publicado por la hermana de James escribió: “ahora sí dense gusto”.