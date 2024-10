Revelan detalles de la motocicleta hallada en el río, hay elementos claves para encontrar al que la manejaba

Resumen: En la madrugada del 15 de octubre, se encontró una motocicleta en el río Medellín, cerca del puente de Guayaquil, tras un accidente de tránsito. El secretario de Movilidad, Mateo González, confirmó que el conductor de la moto cayó al río alrededor de las 5 a.m. A la hora de la búsqueda, los bomberos encontraron un jean y un bolso, pero no había documentos para identificar a la persona. González indicó que, aunque está desaparecida y podría haber fallecido, existe la posibilidad de que haya salido del río por su cuenta. Se confirmó que se trató de un accidente, no de un acto delictivo.