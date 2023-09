VIDEO. Ministro que en plenaria necesite más de dos asesores debería retirarse: Gregorio Eljach

in

En los últimos días, a través de los medios de comunicación, se suscitó una polémica por el anuncio de la creación y los alcances de una subcomisión, en la Cámara de Representantes, para revisar y evaluar lo aprobado frente a la reforma a la salud que impulsa el Gobierno Nacional.

A propósito del tema Minuto30.com consultó al Secretario General del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, sobre los alcances legales de las denominadas subcomisiones y su respuesta fue tajante: “en el Congreso no existen subcomisiones y no pueden cambiar nada de lo que se haya aprobado, aquí hay; según la Ley Quinta, comisiones accidentales que se crean con tareas específicas y tiempos limitados, para presentar informes, no para cambiar las cosas”.

Al respecto el doctor Eljach señala que el desconocimiento de las normas por parte de algunos senadores y representantes los lleva a ´meter la pata´ llamando a las cosas como no son y, en este caso particular, a la plenaria de Cámara.

Por eso insiste en la necesidad de capacitar a congresistas, asesores, periodistas e integrantes de las UTL, para que no confundan a la oposición utilizando expresiones inexistentes en el derecho parlamentario.

Desde este lunes cerca de 90 periodistas inician un diplomado sobre técnica legislativa, derecho parlamentario y dinámicas políticas del Congreso, con lo que se espera mejorar los niveles de comunicación asertiva de la actividad congresional, tanto en la elaboración y trámite de las leyes, como en el ejercicio del control político.

También aprovechó para halarle las orejas a los denominados enlaces ministeriales, que en términos legales se llaman gestores institucionales y quienes, en reiteradas oportunidades son desalojados de las sesiones de comisiones y plenarias, por el desorden que generan en compañía de los asesores de los ministros.

“Es inexplicable que haya una tropilla de cinco, diez que, además, en ocasiones se ponen un poco atarbanes porque vienen con fulanito de tal, ministro, a interrumpirnos en nuestra plenaria, como si uno se metiera a interrumpir una sala plena de una Alta Corte, lo meten preso a uno, o al consejo de Ministros”, detalló el Secretario del Senado.

Pero, adicionalmente, Eljach puntualizó lo que piensa de los ministros que necesitan más de dos asesores para atender los debates de control político en el Congreso: “yo tengo esta percepción, un ministro que tiene la obligación de saber de los temas de su cartera y de los temas, además, lo digo con respeto, un ministro serio que necesite más de dos asesores para responder un cuestionario, que ya lo sabía hace un mes, debería irse, eso es ineptitud, porque entonces él no es el ministro sino el vocero de lo que le digan sus asesores”, subrayó Eljach.

