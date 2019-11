VIDEO: “Mi hija no era guerrillera”: Fuerte relato de la mamá de una de las niñas muertas en el bombardeo

Entre lágrimas, la madre de una de las menores que murió en el bombardeo del Ejército contra las disidencias de las Farc pidió que limpien el nombre de su hija porque ella no era ninguna guerrillera.

Se trata de Rosalba Medina, la madre de la niña Diana de tan solo 16 años, que falleció en este polémico hecho denunciado el pasado martes en el Congreso de la República y que le costó el cargo al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que renunció este miércoles.

“Con ella no volví hablar desde el 28 de junio, de ahí para acá no volví a saber nada, hasta el día que me dieron la noticia que estaba por allá (…) Grupos armados se la llevaron a la fuerza porque qué más. Ella por qué iba a aparecer por allá”, relató la mujer en Noticias Caracol.

La menor al parecer se fue pasar las vacaciones del colegio al Caquetá con su papá y fue retenida por el grupo residual de las desmovilizadas Farc y obligada a integrarse a sus filas. Sobre sus sueños, la familia relató que quería ser futbolista para sacarlos adelante, sin imaginarse que terminaría muerta por ser reclutada por un grupo armado ilegal.