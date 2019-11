Una de las menores muerta en bombardeo fue reclutada por las disidencias en sus vacaciones de junio

El padre de una de los menores que murieron en el bombardeo del Ejército contra las disidencias de las Farc en el Caquetá se pronunció sobre el reclutamiento de su hija por parte del grupo armado residual.

Se trata de Hermes Tique Álvarez, quien contó que a su hija de tan solo 16 años fue reclutada por las disidencias de manera forzada a finales de junio cuando decidió irse para la casa de un familiar durante sus vacaciones, mientras cursaba el grado noveno.

Aunque él esperaba que la menor llegara de nuevo a casa el lunes después de la última semana de junio, nunca más la volvió a ver. Tal y como relató en Rcn Radio, su esposa le dio la dura noticia seis días después del secuestro, que se trataría del rapto de parte del grupo delictivo para engrosar sus filas.

“Ella fue la que me llamó y me dijo que si yo sabía de la vida de ella. Le dije que debía de estar en Pringamosa (vereda a la que había ido a vacacionar), porque no me ha vuelto a llamar; perdimos la comunicación. Me dijo: ‘No, lo que pasa es que a ella la mataron”, relató el hombre en el medio citado.

Al cuestionar a su esposa por el paradero de la menor y sobre su supuesta muerte, recibió como respuesta que había sido asesinada entre los departamentos de Caquetá y el Meta, en un bombardeo contra los grupos residuales que la habían raptado.

La denuncia por este polémico operativo del Ejército se dio a conocer el pasado martes, en el Congreso de la República, donde se planteó que hubo información que ocultó el Gobierno sobre la muerte de estos menores que estaban en el campamento donde fue abatido alias ‘Gildardo Cucho’.