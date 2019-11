Video: Messi mandó a callar a Tite y levantó la polémica en el Superclasico

En medio del Superclásico entre Argentina y Brasil que se disputó en Arabia Saudita se presentó un altercado entre el capitán albiceleste, Lionel Messi, y el entrenador de la Canarinha, Tite, quienes se mandaron a callar mutuamente tras una polémica falta.

Tras una fuerte infracción de Messi el estratega de Brasil salió a pedirle al árbitro que le sacara la tarjeta amarilla, sin embargo el neozelandés Matthew Conger omitió el reclamo y fue allí que el argentino le solicitó silencio a Tite, quedando grabado por las cámaras de televisión en el lugar.

En la rueda de prensa posterior al encuentro Tite afirmó que “yo me quejé porque se suponía que tenían que sacar tarjeta y Messi me dijo que me callara. Luego yo le dije que se callara y acabó ahí. Si no hay árbitro, él te traga, pero es una situación del partido, él es extraordinario. La Argentina marcaba abajo y buscaba a Messi, pero en aquella jugada era para amarilla y yo tenía razón”.

Finalmente el encuentro terminó a favor de Argentina por la mínima diferencia, en un gol marcado por Messi de penal tras una cuestionada falta dentro del área, el propio astro argentino comentó posteriormente que “te soy sincero, no sé, me caigo por inercia. Igual creo que me tocó”.