VIDEO: Meghan Markle habla por primera vez sobre los ataques de los medios en su contra

La duquesa de Sussex Meghan Markle se ha pronunciado por primera vez sobre el acoso de los medios de comunicación hacia ella desde que inició su relación con el príncipe Harry hasta hoy, que ya hace parte oficial de la familia real británica.

En una entrevista que hace parte del documental ‘Harry & Meghan: An African Journey‘, Meghan le confesó al escritor y director Tom Bradby que ha sido difícil ser el centro de atención de todo el mundo y más cuando estuvo en embarazo.

“Si las cosas fueran justas… Si hubiera hecho algo mal, sería la primera en decir ‘Oh, mi Dios, lo siento mucho. Nunca haría eso’. Pero cuando la gente dice cosas que no son ciertas y se les dice que no son ciertas, pero aún se les permite decirlas, no conozco a nadie en el mundo que sienta que eso está bien”, declaró la duquesa, quien también agradeció a Tom por preguntarle si estaba bien, porque “nadie nunca lo hace”.

Bradby tuvo la posibilidad de acompañar muy de cerca a los duques en su tour de 10 días por África para este documental que ya fue emitido el pasado domingo en el Reino Unido.

Cabe resaltar que Harry y Meghan ya llevaron a estancias jurídicas algunos procesos contra medios que han publicado información sobre ellos sin su consentimiento y parece que las demandas van a escribir un nuevo capítulo en la historia de la realeza británica.