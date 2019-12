VIDEO: “Me llevaron los ovnis”: La curiosa excusa de Maradona después de pasar tres días seguidos de fiesta

El reconocido exfutbolista Diego Maradona entregó una entrevista donde habló sobre diferentes temas polémicos a lo largo de su vida profesional y personal, e hizo varias curiosas declaraciones.

En una entrevista en el medio argentino TyC Sports, Maradona aseguró que en una ocasión fue secuestrado por ovnis, para excusarse por pasar tres días seguidos de fiesta, por lo que solamente explicó que se lo llevaron y lo devolvieron tres días después.

“Una vez, después de tomar demasiadas bebidas, estuve ausente de mi casa por tres días (…) Llegué a casa y dije que los ovnis me habían llevado. Dije: Me llevaron, no puedo decirte más”, aseguró Maradona.

Fueron tan íntimas las preguntas que el histórico ’10’ de Argentina habló hasta de su vida sexual, asegurando que perdió la virginidad cuando tenía solo 13 años con una mujer mayor que le dio la oportunidad de conocer qué era el sexo.