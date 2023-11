VIDEO: Marilyn Patiño reveló que vive novela real y sorprendió a seguidores

En video Marilyn Patiño reveló que «vive una novela real» y sorprendió a seguidores quienes se preocuparon por su situación actual.

Marilyn Patiño reveló que «no tiene un peso» y su situación es precaria en los Estados Unidos. Según ella la afugia económica por la que pasa afecta a sus hijos. Ella es la actriz que los televidentes han visto en «La viuda negra», «Sin senos sí hay paraíso», «Escobar» y el «Zorro». Después de compartir la muerte del papá de sus hijos, quiso contar la verdad de lo que vive. Según ella «está durmiendo en el suelo con sus hijos en un colchón» en un pequeño apartamento prestado por una amiga. «No me da miedo, no tengo ni un peso, no me da pena» fue una de las frases que dejó en vilo. Amigos de set cercanos y otros se han movido ayudarle en esta «novela real». Marilyn lo hizo como una forma de mostrar que no es verdad que los actores viven un cuento de hadas en sus vidas. A veces la realidad de las vidas, les juega una pasada y trunca sueños. La muerte precisamente de «Papá Fabián» es una forma de respeto. Y lo hizo saber en un video en instagram en el que no daría ninguna entrevista y todo estaba en manos de la firma de Abogados de Abelardo de la Espriella.

EN VIDEO HISTORIA MARILYN CONTÓ QUE ATRAVIESA UN MAL MOMENTO

Marilyn Patiño y el fuerte momento que atraviesa pic.twitter.com/oDj2QXFwvW — Erika Villanueva (@ErikaVi59007730) November 5, 2023

VIDEO MARILYN PATIÑO PIDE PRUDENCIA POR MUERTE DE SU ESPOSO

El Dato: La actriz en un en vivo que reveló lo que vive: «Esto es lo que me toca vivir. Recibo ropa, juguetes, cama… Lo que me quieran regalar. Si es con amor, bienvenido».

