VIDEO: Marilyn Patiño confundió un perezoso con un koala y las redes sociales no se lo perdonaron

Marilyn Patiño confundió un perezoso con un koala y las redes sociales no se lo perdonaron, tanto que le tocó salir hablar por medio de sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido, luego de que el pasado martes compartiera una fotografía con un peluche haciendo referencia a la crisis que vive Australia por los incendios.

La publicación en la que sale abrazando un peluche de forma de perezoso lo acompañó con este escrito: “creo que algunos no entendieron mi mensaje pero no lo voy a borrar porque mi intención surtió efecto”, y luego eso generó cientos de mensajes negativos por confundir los animales.

En las historias de Instagram se le escuchó decir a Marilyn que: “no me afecta en lo más mínimo los que me llamaron ‘bruta’, ‘burra’, en fin (…) El tema realmente, y el mensaje, es que no importa qué animal sea, que esté en vía de extinción o no, es sumamente importante en el planeta. Es empezar a crear conciencia de qué es lo que estamos comiendo, de qué es lo que estamos comprando, usando”.

Estos son los video completos en lo que se excusa por el confuso hecho: