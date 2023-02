[VIDEO] Margarita Rosa de Francisco habló de sus cambios físicos tras no aplicarse más botox

in

La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco habló de sus cambios físicos tras no aplicarse más botox. Con un video publicado en sus redes sociales dejó claro que envejecerá dignamente.

Margarita Rosa de Francisco se refirió por medio de su cuenta de TikTok que no se hará más retoques en su rostro.

La actriz se cansó de los malos comentarios por sus arrugas en su rostro y dejó claro que no se hará retoques para mermar las bolsas en sus ojos.

“Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni ponerme rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, contó la actriz protagonista de novelas como “Café con Aroma de Mujer”.

Más noticias de Entrenamiento