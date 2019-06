VIDEO: Marcela Reyes, la DJ que se volvió viral por video de infidelidad, le respondió al Tino por la canción que le dedicó

La DJ Marcela Reyes, quien fue grabada pegándole patadas a una puerta de un hotel insultando al que sería su novio por ponerle los cachos, le respondió un video al Tino en el que el futbolista le dedica una canción de salsa.

“Te fuiste, ya no me importa 🎈tú lo has cantado tino 🌈♥️”, le escribió Marcela en los comentarios del video al Tino, en el que se ve al exfutbolista cantando una salsa que describe la historia de una mujer que es víctima de una infidelidad por parte de su pareja.

“Cuando te fuiste, muchacho, tomé mi cartera, me puse una falda, tacones y cogí carretera. Mira, te fuiste y ya no me importa, pero te fuiste y ya no te quiero”, canta entonado el Tino en el clip que ya cuenta con más de 111 mil reproducciones, y en el que también se escucha la dedicatoria a Marcela: “Esta le sale a Marcela Reyes”.

Aquí está el video del Tino y abajo el pantallazo con la respuesta de Marcela.