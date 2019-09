VIDEO: Manuela Gómez llora desconsolada porque le ha ido mal en el amor

Al exprotagonista de novela Manuela Gómez le confesó a ‘La Movida’ entre lágrimas que le ha ido muy mal en el plano sentimental y pide a Dios que le ayude a superar sus dificultades en este tema.

Manuela le declaró al programa de chismes que cuando salió del reality que la hizo famosa las puertas estaban cerradas para ella, pues la fama que creó en la ‘Casa estudio’ no fue la mejor y todo llegó a extremos, al punto de no poder llegar a Medellín por amenazas de muerte.

Su vida no ha sido fácil y ella misma reconoce que su camino lo ha labrado sola, que no ha recibido mucha ayuda y en el plano sentimental le ha ido muy mal. “El amor es una mierda”, confesó en el programa añadiendo que le pide a Dios para que le ayude a conseguir a alguien que la acompañe porque considera “que no es una mala mujer”.

“Soñaba ponerle al nombre a mi bebé, muchas cosas, pero al vida me fue enseñando que no, que no es el momento… madurando a los trancazos”, dijo al programa.