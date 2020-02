VIDEO: Maluma no aguantó más y respondió en Instagram si es o no ¡GAY!

El cantante Maluma por fin sacó de la duda a los que dicen que es homosexual y a través de un video hasta bromeó con el tema.

Muchos dicen que Maluma es gay y que tiene una relación amorosa con el cantante Pipe Bueno. Esto ha sido chisme de pasillo desde que los dos artistas alcanzaron el estrellato y hasta la misma vidente Deseret Tavares lo ha afirmado.

Sin embargo, el mismo Maluma no tiene problema con afrontar el tema y a través de un video en Instagram lo aclaró todo. “Hay gente muy estúpida, ¿no? ¿Cómo así que por qué soy gay? Dejen la güevonada que yo no soy gay. Si fuera gay ya lo hubiera dicho”, declaró el paisa.

Además de eso atinó a bromear con una propuesta indecente para aquel que inició el chisme. “Por qué no me presta la novia un momento a ver si… qué tan gay soy… Me hacen reír”, añadió Maluma.