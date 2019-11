VIDEO: “¡MADURE!”, le dicen a Jessi Uribe por comentario aparentemente homofóbico en ‘Yo me llamo’

Jessi Uribe sigue dando de qué hablar con sus comentarios salidos de tono en ‘Yo me llamo’ y ahora lo hizo con el imitador de Ricky Martin.

La presentación del participante fue una de las mejores de la noche interpretando la canción “Te extraño, te olvido, te amo” y al momento de que los jurados dieran sus devoluciones se dio el desatinado comentario.

Amparo Grisales le estaba diciendo al imitador que manejó muy bien al personaje, resaltó su cambio de look tenue y le recomendó que no tuviera miedo de pasarse las manos por al cabeza y el cuerpo porque Martin lo hace de una forma muy explícita. Ahí fue cuando Jessi añadió: “qué no tenga miedo que el man salió del clóset hace rato”.

César no pudo hacer más sino tapar su rostro con sus manos y Amparo solo dijo: “educando a Jessi… Eso ya lo sabemos, no tiene que salir del clóset, él siempre fue un hombre muy frentero”.

En redes sociales no cayó para nada bien este comentario y trataron al cantante de música popular de homofóbico e inmaduro.

#YoMeLlamo Idiota, petardo, bruto, incompetente y ahora también nos resultó homofóbico. El combo completo. — Carlos Camargo (@CarlosC45338711) November 7, 2019

Ya que es día de renuncias:

Renuncie Jessi Uribe.

#YoMeLlamo — dios es una mala idea (@yobogotana) November 7, 2019

#YoMeLlamo que desacertado ese Jessy burribe. — Yali Marimon 🍀 (@YaliCarmen) November 7, 2019

No tolero ver a Jessi Uribe por sus comentarios fuera de lugar en #YoMeLlamo — Ana Maria (@AnaMAlvarezU) November 7, 2019

#YoMeLlamo | ¡’Erizómetro’ a tope! Ricky Martin también logra erizar a Amparo y despierta elogios también del maestro César Escola. 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/u7AoCoVlWt — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 7, 2019