VIDEO. Madre llora desconsolada, no pudo ir al matrimonio de su hijo, la nuera no la dejó

En un video que se hizo rápidamente viral en Tiktok, muestra la historia de una madre que no pudo asistir al matrimonio de su hijo.

La señora cuenta en el video, que decidió comprarse un buen vestido, maquillarse, peinarse todo esto con la ilusión de ir a entregar a su hijo al altar.

Los que para ella seria, un día muy especial, terminó siendo en más triste y doloroso.

“Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere. La mujer es tóxica a final de cuentas. Bueno, me retiro de la boda donde no soy requerida” dijo la madre en el video.

La mujer tuvo retirarse, pues dijo que su hijo había tenido que entrar al altar como huérfano, por que la que seria la esposa de su hijo no lo dejó entrar con la mamá.

La madre del novio, bastante angustiada le deseo lo mejor a su hijo pero mejor decidió retirarse.

En el video también se escucha el momento en que la madre dice “Me hicieron esto. Y la verdad no me quedo, porque no he parado de llorar y para qué. ¡Qué vergüenza! Ya hasta el maquillaje se me corrió”.

En redes las personas comentaron cosas como “Yo de hijo si no quieren a mi mamá, me voy de ahí sin pensarlo, mis papás son primero siempre”, “El día que mi hijo se case, debe darle prioridad a su esposa, porque esa será su nueva familia», “Animo señora Grace no vale la Pena llorar por un hijo así usted es una gran señora y madre”.

