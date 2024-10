En la época navideña es tradicional que la empresa le regalen anchetas a sus trabajadores, como símbolo de agradecimiento.

Pero una empresa decidió agrandar la ancheta, y no empacó los productos en cocas plásticas, sino en carretas.

Esta situación se volvió viral en Tiktok, pues en el video se ve la cara de felicidad de los colaboradores al recibir el detalle.

En el clic se logra ver que hasta sixpack de cervezas les dieron.

Los comentarios no se hicieron esperar, y los internautas decían cosas como: «así si dan ganas de trabajar navidad y fin de año», «el mejor jefe que he visto en todos los tiempos me da trabajo», «en la empresa de nosotros nos llevaron a viajar 2 días y nos dieron 280mil a cada uno», «Necesito un jefe así».

El video ya alcanza los 7millones de reproducciones y más de 3mil comentarios.

