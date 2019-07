VIDEO: Los legendarios Danny DeVito y Danny Glover se le midieron a jugar Jumanji

Ya salió el tráiler de la segunda parte de la secuela de Jumanji, la película que nos puso a jugar en la selva en los 90, en la que aparecen los legendarios actores Danny DeVito y Danny Glover, quienes “entrarían” a este gran juego.

Los intérpretes hacen parte del elenco de la cinta que vuelve a tener a Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Los “Dannys” serán dos viejos que por error terminarán dentro del juego, pero en los cuerpos de “La roca” y Hart, quienes serán los que lidiarán la jungla mientras logran conquistar de nuevo la partida.

La cinta tendrá por nombre ‘Jumanji: The Next Level‘ y estará en las salas de cine del mundo a mediados de diciembre, por las fechas de Navidad.

Everything you know about Jumanji is about to change… 🎮 Watch the trailer for #JUMANJI: The Next Level now and see it in theaters this Christmas! 🐒🎉 pic.twitter.com/aorKwfVUXR

— Jumanji: The Next Level (@jumanjimovie) 1 de julio de 2019