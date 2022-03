VIDEO. Los días difíciles de ‘Epa Colombia’

A través de sus estados de Instagram, ‘Epa Colombia’ contó que ha estado pasando por algunos días difíciles. Salió llorando y diciendo que desde que consiguió ‘plata’ y ‘fama’ su vida no ha sido nada fácil.

“He tenido días súper difíciles. Hoy me ha pasado de todo. Uno a veces no merece que le pasen tantas cosas. Me doy cuenta que me están robando, que me están fallando, que las personas que uno les ayuda son las que más mal me pagan”, expresó entre lágrimas.

La empresaria aseguró que no se siente feliz, y para nada plena luego de tener tanto ‘éxito’ con sus keratinas.

“Tener dinero para mí se volvió súper difícil, que no llevo una vida tranquila. Ni el dinero, ni la fama me llenan”, dijo ‘Epa Colombia’.