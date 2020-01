VIDEO: Listo el tráiler final de “Birds Of Prey” y fans ya sacaron sus propias conclusiones

Una de las películas más esperadas del 2020 ya tiene su tráiler final y sus fanáticos no esperan más sino sentarse en la sala de cine a disfrutar las aventuras de Harley Quinn y sus amigas.

El tráiler final de ‘Birds Of Prey And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn’ tiene la narración en voz de Margot Robbie contando cómo se reúnen todas estas villanas para luchar contra un mal masculino común.

La acción, el humor negro, la emancipación femenina y hasta una hiena son los protagonistas de este abrebocas que ya puso a opinar a sus fanáticos sobre lo que se verá a partir del 7 de febrero en las salas de cine.

Unos aseguran que será una cinta más sobre Harley, otros vaticinan poco éxito como otras películas de DC Comics, sin embargo, también están los que no caben de la dicha y dicen será el filme del año. A continuación algunas reacciones de los tuiteros.

Sold total con la película de #BirdsOfPrey tras ver el tráiler final. Que llegue ya el 7 de febrero, por favor. pic.twitter.com/T9E60FYhzT — Miguel Ⓜ 🎬 (@maperezc94) 9 de enero de 2020

Aaaaaaaaaaaaaaaah siento que ya nos contaron toda la película pero igual estoy emocionado por verla 🥰😍#BirdsOfPrey https://t.co/bqZjmL7ojS — Jabes Ch (@Jbschp) 9 de enero de 2020

No quiero ilusionarme con #BirdsOfPrey porque casi todo lo de DC ha terminado estrellandose, no cuento a #Joker dentro de DC porque a esa pelicula le quitas el nombre ‘Joker’ y el logo de DC al comienzo y puede ser cualquier otra cosa. — 🎥🗽MAX 🦅✞ (@RicardoDelgadoo) 9 de enero de 2020

Soy más team CatWoman pero woow ya quiero verla! #BirdsOfPrey — Sahara👸 (@AfricaSahara) 9 de enero de 2020

El tráiler solo confirma lo que se temía, será una película de Harley Quinn y en segundo plano las #birdsofprey

Ojalá no sea así porque las #AvesDeRapina son personajes súper interesantes en los cómics como para dejarlas al lado. https://t.co/h4MYjQIxde — El pozo de Sarlacc 🗯 (@GeekRoom237) 9 de enero de 2020