VIDEO: Lincoln Palomeque es un buen papá

Lincoln Palomeque es un buen papá y más que dejarlo a través de un video en redes sociales «es una forma de silenciar» a haters que hablaban mal del actor.

No se puede entender porque los «niños rata» de las redes sociales o conocidos como «haters», la emprenden contra Lincoln Palomeque acusándolo de mal padre. Al ver sus redes sociales, se le ve el amor, respeto y cariño que tiene sobre sus hijos Matías y Salvador cada día con fotos, videos y mensajes especiales. Esta semana en una de sus historias, Lincoln dejó ver cuando recogía al mayor de sus hijos y el rostro que puso al verlo. «Es un buen papá» de eso no hay duda no solo por el video de la historia también se aprecia con «sus parceritos» como los llama la alegría del 31 de octubre al pasarla con ellos. Es de amplio conocimiento que mantiene una excelente relación con Carolina Cruz su ex y gracias a la guía de una experta para que ellos entiendan que siguen siendo una familia así estén separados.

CADA VIDEO DE LINCOLN PALOMEQUE CON SUS HIJOS ES AMOR

El Dato: Lincoln tiene 46 años y sigue trabajando en lo que más le gusta que es la actuación con gran proyección internacional. Como se ve en su instagram «el amor de un papá siempre será el lazo más fuerte». Con el detalle de su foto historia con Matías «esta carrerita de él cuando me ve» los 4,3 millones de seguidores saben que sus hijos son lo primero.

