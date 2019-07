VIDEO: “Le falta el ritmo que tiene para otra cosa”, le dicen a Esperanza Gómez por bailar al son de música tropical

La actriz porno Esperanza Gómez está por estos días en Isla Mujeres, pasando sus vacaciones a 13 km de la costa de Cancún, México. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que aparece bailando al son de una orquesta de música tropical.

La actriz de cine para adultos ha aprovechado para broncearse y disfrutar, tanto que se le vio en vestido de baño de color rosado y con un pareo de color blanco bailar al lado de una orquesta que tocó en un lugar público de la isla.

“Una bailadita en medio de mis vacaciones, les mando muchos besos”, fue el título del video que ya cuenta con más de 323 mil ‘likes’ y varios comentarios como estos, “Todo me imaginé que no supiera bailar…muy mala. Le falta el ritmo que tiene para otra cosa…”, “un poquito arrítmica”, “como bailarina si grave le va mejor de actriz porno”, “A veces no necesita saber bailar para saber c…”, entre otros.

