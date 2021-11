VIDEO: El papá de Greeicy Rendón le apuesta como cantante de música popular

Luis Alberto Rendón (El Cachorro), recientemente inició su carrera en el género popular, con ‘Ese disco’, lanzado en abril pasado. Ahora promociona cuenta con tres canciones y se estará próximo a lanzar su más reciente sencillo.

El Cachorro ha dicho en algunas ocasiones que su hija, Greeicy Rendón y su pareja, Mike Bahia, lo han apoyado en el tema música y que inclusive, «le meten mano» a alguno de los coros.

Respecto de su también gusto por componer canciones, ‘El Cachorro’ dijo a principios de junio a Noticias Caracol: «Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando y ya después me dicen Mike y Greeicy: ¿por qué no te compones una canción? Me dio risa porque yo no sé cómo se hace eso. Un día estaba acostado dormido y como que algo me llegó y me senté y esa noche escribí las dos primeras canciones, ya llevo 60».

El cantante afirmó estar enfocado en sacar su álbum debut en el 2022.

