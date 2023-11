VIDEO: Lauren Sánchez lista para ser la «Señora Amazon»

in

Lauren Sánchez lista para ser la «Señora Amazon» de acuerdo a portales internacionales donde ella ya no será más la novia.

La edición Vogue de diciembre 2023, presenta un completo dossier de Lauren Sánchez la novia y socia de Jeff Bezos. De acuerdo a medios está lista para ser su esposa y más cuando en mayo, él se lo propuso. El llamarla «Señora Amazon», surgió en las redes aunque recordemos que Bezos desde el 2021, ya no es el CEO de la gran tienda. Según VOGUE «su prometida, Lauren Sánchez, es desde luego la socia perfecta para todo, desenfrenada en su entusiasmo pero también experta socialmente, atenta, una especie de diplomática». «Lauren tiene una intuición increíble», dice Bezos. «Ella ve cosas que otras personas no ven. Ella es realmente muy sensible con otras personas y lo que están pensando”. Por lo que dicen que llegar al altar será en contadas semanas después de esta publicación. Y ella según People está 100% deseando ser «la Señora Bezos».

VIDEO LAUREN SÁNCHEZ / VOGUE DICIEMBRE 2023

El Dato: En Vogue, la presentadora de TV, afirmó “Eh, sí, 100 por ciento. Tengo muchas ganas de ser la señora Bezos”, afirmó Sánchez y reveló que para su vestido de novia «tiene en mente a Christian Dior, Dolce & Gabbana y Valentino«. Como favoritos para ese gran momento de vida.

