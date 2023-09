VIDEO. Las generadoras están abusando con las tarifas de energía: Superservicios

Una de las razones para que las tarifas de energía en el país sean de las más costosas del mundo, es que entre los componentes del cálculo tarifario aparece la percepción de riesgo que definen las propias empresas, sin ningún sustento técnico y, por el contrario, con mucha especulación.

Así lo explicó este martes el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, al señalar que en las investigaciones adelantadas por esa entidad y en consultas con las propias empresas, no encuentran explicación n i lógica ni técnica que soporte la alta incidencia de la interpretación en el cobro del servicio.

“En los estudios para definir las tarifas de energía hemos encontrado que la percepción de riesgo, definida por las propias empresas, tiene un peso considerable en el cobro del servicio lo que, definido sin ningún sustento ni explicación técnica, eleva los valores que estas le cobran a los usuarios”, señaló Quiroga.

Además, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios explicó que los indicadores de riesgo se definen a partir de la generación hidráulica, tomando como referencia los valores máximos de la generación térmica que, a precios del mercado en bolsa, no supera los 200 pesos por kilovatio, sin embargo, las generadoras lo cobran cinco veces más.

“El ítem más perverso que determina mucho el alza es que hay una norma, la resolución 24 de 1995, donde le da a los generadores la posibilidad de que al fijar el precio por kilovatio asuman a su libre percepción los riesgos, no solamente el riesgo hídrico, porque uno justifica que los generadores de fuente hídrica justifiquen el riesgo hídrico si hay o no hay agua, el clima cómo está, pero lo que no justificamos ni hemos encontrado explicación es que eso queda sujeto a que el generador pueda decir, le subo por la incertidumbre del cambio de gobierno o por la guerra en Ucrania que puede afectar el mercado de la energía, meten una serie de cuestiones que no tienen nada que ver, eso es lo que cuestionamos, que debe quitarse y lo vamos a quitar, porque están abusando, para mí eso es un abuso que no se justifica y no le hemos encontrado explicación”, explicó el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.

