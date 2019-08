VIDEO.- La Vuelta cambió de líder para ponerle la roja a Miguel Ángel ‘Superman’ López

La etapa de este miércoles de La Vuelta a España dejó en el liderato al colombiano Miguel Ángel ‘Superman’ López, quien aprovechó que algunos de sus más fuertes rivales no tuvieron un buen día y sacó todo el provecho.

El colombiano entró cuarto y volvió a vestir la roja de líder en esta quinta etapa que ganó el español Ángel Madrazo.

Por su parte, Primoz Roglic quedó segundo en la Clasificación general a 14 segundos, en tanto que Nairo Quintana quedó en tercer lugar a 23 segundos y Rigoberto Urán de sexto.

📽️ El momento del ataque de @SupermanlopezN… ¡y el sufrimiento del líder Roche! / 💥 That was some attack by Miguel Ángel López, and the moment @nicholasroche knew he had lost it! #LaVuelta19 pic.twitter.com/4EkcicK5eB

— La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2019