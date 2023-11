VIDEO: La Serie Profesión Peligro llegará a las salas de cine

in

La Serie Profesión Peligro llegará a las salas de cine para recordar al doble de acción Colt Seavers y sus aventuras de acción.

«The Fall Guy» fue una serie de televisión estadounidense de acción, que se emitió entre 1981 y 1986 que fue éxito en la televisión no solo americana también en Colombia. Protagonizada por Lee Majors, Douglas Barr, Heather Thomas y creada por Glen A. Larson recreaba a un doble de cine medio detective y su grupo de trabajo. Ahora Ryan Gosling como Colt Seavers y Emily Blunt como la directora que le da trabajo, le pide una misión de traer de vuelta a un actor que filmado no aparece en el set de rodaje. Allí la «Porfesión Pelígro» se complicará cuando este descubra que el actor ha fallecido y tenía malas compañías. Al estilo de la serie de televisión, se verán situaciones de acción y comedia que le hacen homenaje a Lee Major (el recordado Hombre Nuclear) quien tuvo su fama con este papel.

TRAILER PROFESIÓN PELIGRO





El Dato: Más del guión «Colt Seavers, tras haber dejado el negocio un año antes para centrarse en su salud física y mental, es reclutado de nuevo cuando la estrella de una película de mega presupuesto, dirigida por su ex, Jody Moreno, interpretada por la ganadora del Globo de Oro Emily Blunt (Oppenheimer, Un Lugar En Silencio, Sicario)» quien dirigirá a una mega estrella de Hollywood Tom Ryder (interpretado por Aaron Taylor-Johnson) desaparece. El cine del 2024 pinta muy bien con esta película de acción y comedia.

