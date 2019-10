VIDEO: “La política ha sido una desgracia para nuestras vidas”, así se desahogó la hija de Aída Merlano

Después de los operativos de la Fiscalía General de la Nación donde le fueron incautados millonarios bienes a la excongresista Aída Merlano, su hija Aida Merlano Manzaneda salió en su defensa y aseguró que el 80% de esas propiedades se consiguieron antes de que ella fuera política.

La joven se pronunció por medio de sus redes sociales sobre los megaoperativos de extinción de dominio y reconoció que la política ha representado una desgracia para sus vidas, ya que su madre fue condenada a 15 años de cárcel por compra de votos y está prófuga.

“Lo que está ocurriendo ahora es una investigación y cuando la investigación termine se van a dar cuenta de que el 80% de los bienes de mi mamá han sido obtenidos antes de que hiciera política, ella no se ha enriquecido por la política, por el contrario, la política ha sido una desgracia en nuestras vidas”, aseguro Merlano Manzaneda.

Además, la joven rechazó que se incauten bienes a su familia, resaltando que considera que se trata de propiedades obtenidas legalmente y que administran ella y su hermano, planteando que si su mamá está en la cárcel ellos no están impedidos para administrarlas.

“Los incautan como si se trata de droga, armas o de algún objeto ilícito cuando no lo es; son prendas, son objetos personalísimos. Salen a hablar como si hubiesen encontrado la maleta del ‘Chapo Guzmán’, cosa que no es así, yo no me he robado ninguna joyería, no han sido cosas obtenidas de forma ilícita y no entiendo ni siquiera por qué tenían que tenerlos”, aseguró la joven.