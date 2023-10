VIDEO.La mujer de 104 años que saltó de paracaídas murió días de cumplir su sueño

Dorothy Hoffner, paracaidista a los 104 años de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, ingreso al Libro Guinness de los Récords como la persona más longeva en saltar.

La mujer que vivía en una residencia para personas de las tercer edad .

No se sabe que provocó la muerte de la señora, pero todo apunta a que fue por muerte natural.

Despues de pocos días de cumplir unos de sus sueños, la mujer más longeva en realizar salto en paracaídas murió.

Dorothy fue encontrada sin vida en la cama donde dormía.

Despues de cumplir la hazaña de saltar de un paracaídas, su familia la visito al ,lugar donde residía y quedaron asombrados de lo que había hecho.

LIVE: 104-year-old Dorothy Hoffner from Chicago is about to break the world record for oldest skydiver.

She’s just about to get into the plane here in Ottawa, IL. Follow along! pic.twitter.com/luoNatxmlG

— Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023